L'AWEX annonce un investissement sucrier indien de 150 millions d'euros à Seneffe

La société indienne Petiva, à l'origine d'un sucre 100% naturel et sans calories à base de betteraves, compte investir, à terme, quelque 150 millions d'euros à Seneffe où 75 emplois directs pourraient être créés. C'est ce qu'indique, ce mercredi, l'AWEX, l'Agence Wallonne à l'Exportation et aux investissements étrangers.

Pour ce faire, les investisseurs indiens ont constitué, le 4 mai dernier, la société Petiva Europe SA, dont le siège se trouve dans le parc industriel de Seneffe. Cette première étape devrait être suivie, cette année encore, par l'installation d'un projet pilote de démonstration et de développement technologique puis, en 2020, par un projet pilote industriel, "étapes nécessaires avant l'installation d'une usine de taille commerciale", selon l'AWEX.

L'origine de cet investissement remonte à la visite d'Etat en Inde, en novembre dernier. A l'époque, le ministre-président wallon Willy Borsus avait signé un accord avec Petiva pour la production de sucres rares en Wallonie.

Ces sucres rares sont des sucres naturels présentant des propriétés largement supérieures au sucre de table habituel. ils ont notamment la particularité de proposer un indice glycémique très faible et affichent des propriétés anti-oxydantes et anti-bactériennes.

Au cours des derniers mois, Petiva a sélectionné la plate-forme de gouvernance et d'aide à la structuration de financement, The ClubDeal, pour se lier avec des investisseurs locaux. "Les ministres Borsus et Jeholet suivent de près ce dossier qui pourrait bénéficier d'un support de la Wallonie pour ses installations", conclut l'AWEX.