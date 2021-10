L’avis des usagers comptera pour le skate park prévu aux abords du Grand Palais de Charleroi

Le conseil communal de la Ville de Charleroi a approuvé le marché public portant sur la conception et la réalisation du futur skate park public et gratuit de Charleroi. Celui-ci sera construit sur l’actuel Square Octave Pinkers dans le périmètre des travaux du Palais des Expositions.



L’implantation d’un skatepark public d’envergure à Charleroi est le fruit d’une longue réflexion menée par les autorités depuis 2012. Pour le bourgmestre, Paul Magnette (PS), " L’intérêt de ce projet est qu’il se positionnera parfaitement dans le paysage urbain de Charleroi, tout en respectant l’esprit architectural du Grand Palais ainsi que le caractère paysager de ses jardins. Nous voulons aussi que la situation de cette infrastructure, en plein cœur de ville et à proximité des transports en commun, permette l’accès au plus grand nombre".



Aujourd’hui, si certains adeptes de la discipline se rendent au West Station skate park de Couillet, d’autres préfèrent les surfaces urbaines extérieures et la liberté qu’elles procurent. "J’ai déjà été plusieurs fois en contact avec les jeunes qui utilisent le skate park gratuit du magasin Décathlon à Dampremy. D’autres vont encore de temps à autre au ministère des Finances, sur le quai de Flandre. La demande est récurrente et, il redevient courant de voir un jeune avec son skate sous le bras. Dès lors, je suis très heureux que ce projet arrive et il se fera main dans la main avec les jeunes " a ajouté l’échevin des Sports, Karim Chaïbaï.



Afin de répondre au mieux aux desiderata des skateurs carolos, ceux-ci sont invités à envoyer un e-mail à l’adresse sports@charleroi.be, s’ils sont intéressés par le projet. Ils seront conviés aux discussions à propos de ce futur skate park.