L'avenir de notre planète passe aussi par l'espace et par Charleroi

L'entreprise Thalès Alenia Space, basée à Charleroi, a signé, il y a quelques jours, un contrat de 150 millions d'euros pour la fabrication d'un satellite d'observation. L’engin sera destiné à observer l'activité de photosynthèse des plantes sur la terre.



Ces programmes, différents des précédents, se multiplient comme l’explique Patrick Bury, directeur commercial chez Thalès : "Le spatial a commencé il y a quelques années et c’étaient des programmes purement scientifiques. Petit à petit, le spatial est devenu commercial avec, essentiellement, les télécommunications. Et ce que l’on voit apparaître depuis un certain temps, c’est le souci de préserver la planète et le fameux programme Copernicus lancé par l’union européenne il y a maintenant plus de dix ans. Et donc l’ESA (ndlr : l’Agence Spatiale Européenne) et l’union européenne viennent régulièrement complémenter cette nouvelle flottille de satellites par des nouvelles missions, de nouveaux satellites qui vont observer la terre différemment, que ce soit pour la fonte des glaciers, les tempêtes, les ouragans, tout ce que l’on peut voir au niveau de la planète qui peut avoir une influence sur la vie de l'homme quoi."



Autrement dit : l’avenir de notre planète terre se joue aussi dans l’espace et passe aussi, un peu, par Charleroi.