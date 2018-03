L'avenir de l'abattoir de Tournai se joue devant la justice

La Ville de Tournai reproche à Euro Meat Group, la société qui a repris l'abattoir communal, de ne pas encore avoir relancé l'activité. Le contentieux se règle jeudi devant le tribunal de première instance du Hainaut.

La société Euro Meat Group (EMG) implantée à Mouscron a repris l'abattoir de Tournai lors de l'été 2014. EMG s’est alors inscrit dans le bail emphythéotique qui liait la Ville de Tournai, propriétaire du bâtiment, avec le précédent exploitant. Ce bail court jusqu’en 2025 et prévoit une mise à disposition gratuite des installations communales contre une poursuite de l’activité d’abattage sur le site.

La Ville de Tournai craint que son abattoir inactif, estimé à 900 mille euros, perde de sa valeur.

La Ville de Tournai pensait alors que la société mouscronnoise EMG allait relancer l'activité sans tarder et permettre la création d’une cinquantaine d’emplois. Le mouvement étant, qui plus est, soutenu en 2015 par la Sogepa (Région wallonne) via le prêt d’un million d’euros. Mais 4 ans plus tard : rien ne bouge. Le bâtiment situé à la rue Pasquier Grenier reste désespérément vide.

Face à cette situation, la Ville s'est tournée vers la justice pour faire respecter le bail. La décision a été prise en 2016 mais les plaidoiries sont prévues ce jeudi devant le tribunal de première instance du Hainaut. La Ville de Tournai déplore non seulement que son abattoir communal ne soit pas utilisé. Mais elle craint également qu’une telle situation n’engendre des dégradations au bâtiment, et donc par extension que le bien communal - estimé à 900.000 euros il y a 2 ans - perde de sa valeur.