L’autoroute Mons-Charleroi fermée la nuit pendant trois semaines à Houdeng-Goegnies

Dès ce lundi 15 février, la portion de l’autoroute E42 située entre Houdeng-Goegnies et Bois d’Haine sera fermée à la circulation durant la nuit en direction de Charleroi. Durant trois semaines, cette fermeture permettra d’effectuer des travaux pour l’entretien de la végétation entre 21h00 et 06h00.



Une déviation sera mise en place vers Charleroi via l’E42/E19-A7 vers Bruxelles puis l’A501 (échangeur de Familleureux), qui permettra ensuite de remonter sur l’autoroute par l’échangeur de Bois d’Haine.



Par ailleurs, l’accès à l’autoroute E42/E19-A7 vers Bruxelles depuis l’échangeur 21 "Le Roeulx" sera inaccessible pendant deux nuits.