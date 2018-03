L'autoroute fermée pendant neuf jours, à partir du 31 mars, entre La Louvière et Le Roeulx

A partir du samedi 31 mars à midi, l’autoroute E42/A15 sera fermée pendant neuf jours à hauteur de La Louvière. Et ce sur une distance d'environ 3,5 km en direction de Mons.

L’autoroute sera fermée à l’échangeur de Bois-d’Haine sur l’E42/A15 (échangeur de La Louvière), jusqu’ à l’intersection E42/A15-E19/A7. L’accès n°20 Houdeng de l’E42/A15, vers Mons, sera également fermé.

Fermeture exceptionnelle pendant les vacances

Cette fermeture exceptionnelle s’effectuera pendant les vacances de printemps, période pendant laquelle le trafic est moins conséquent, afin d’impacter le moins possible la circulation. Le chantier débute également à la mi-journée le 31 mars pour interférer le moins possible avec les départs en vacances. Travailler sans fermer l’autoroute, sur cette portion qui présente deux bandes de circulation, s’avérait impossible puisque cette méthode aurait considérablement allongé la durée du chantier alors que les réparations présentent un degré d’urgence certain. Cela aurait, par ailleurs, impacté plus lourdement la mobilité.

Un chantier de jour et de nuit

La SOFICO, société de gestion des infrastructures wallonnes, assure que tous les moyens seront mis en œuvre pour rouvrir l’autoroute durant la nuit du dimanche 8 au lundi 9 avril. Pour ce faire, des équipes travailleront de jour et de nuit ainsi que le week-end. Une trentaine de camions seront actifs sur le chantier. 10.500 tonnes d’asphalte seront enlevées et reposées pour la réhabilitation du revêtement et 1.000 tonnes d’asphalte seront reposées dans le cadre du travail effectué sur les fondations.

Ces travaux permettront de réhabiliter le revêtement de ce tronçon. La structure de l’autoroute présente également de nombreuses et importantes dégradations de sa fondation qui seront traitées pendant cette fermeture.

Des déviations prévues pour les voitures et les camions

Pour les automobilistes, deux déviations seront mises en place via l’A501 et l’autoroute E19/A7. Tous les usagers en provenance de Charleroi et se dirigeant vers Mons devront quitter l’autoroute à la sortie n°2 Bois d’Haine, pour emprunter l’A501 puis :