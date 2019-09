L'Auditeur du travail du Hainaut pour un football financièrement plus sain mais est-ce possible ?

Rémunération au noir, avantages en nature : le monde du football doit mettre de l’ordre dans ses finances. On ne parle pas ici de la ligue pro mais bien des divisions amateurs D1, D2 et D3. L’Auditeur du travail du Hainaut a déjà organisé des descentes en plein match. La semaine passée, il a rencontré ces clubs amateurs pour leur rappeler leurs obligations légales. Et il leur donne un an pour s’adapter. C’en sera donc fini des primes de match payées en cash dans les vestiaires. Mais aussi des voitures prêtées aux joueurs sans le dire à l’ONSS. Même les tickets boisson seront concernés. Pour Charles Eric-Clesse, l’Auditeur du travail du Hainaut, "On veut avoir un football qui est sain au niveau social et au niveau fiscal."

A Gosselies, on paie les joueurs en frais de déplacements

Francesco Scimemi - © rtbf.be - Pierre Wuidart

Il est en effet difficile pour le club gosselien de faire mieux. Il vient de monter en D3. Et, selon Francesco Scimemi, le président, "Un contrat de travail aujourd’hui à 13 heures par semaine, avoir un salaire brut de 535 € est pour nous impossible. Impossible pour le club de gérer cela." Pour ce club, une assurance employeurs serait aussi très coûteuse : au moins 20.000 euros par an. Et le président se demande si c’est vraiment là l’essentiel : "Des clubs comme nous qui sommes amateurs ont le but de faire grandir un enfant et il ne faut pas non plus voir des choses négatives de ce côté-là."



La réunion avec les clubs a permis à l’Auditeur du travail de se rendre compte de leur réalité de terrain. Dans quelques mois, Charles-Eric Clesse leur précisera ses attentes.