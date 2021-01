L'athénée Royal d'Enghien ferme sa section maternelle par précaution

A Enghien, l'Athénée Royal ferme sa section maternelle. Une septantaine d'enfants devront donc rester à la maison jusqu'au 5 février. Ce qui a motivé les responsables à prendre cette décision, c'est le nombre important d'enfants présentant des symptômes grippaux: rhumes, toux, parfois de la fièvre. Rien ne permet à ce stade d'affirmer qu'il s'agit du covid, puisque les enfants en-dessous de 6 ans ne sont pas testés, mais il a semblé plus prudent aux dirigeants de l'école et aux services de santé de fermer l'implantation de la rue de Nazareth et d'inviter toutes les personnes qui ont été en contact avec les bambins à aller se faire tester ou se mettre en quarantaine.