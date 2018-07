L'arrivée prochaine de Thunder Power à Gosselies suscite beaucoup d'espoirs

A Charleroi, l'annonce de l'arrivée prochaine de Thunder Power sur le site délaissé par Caterpillar à Gosselies suscite beaucoup d'espoirs. Cette entreprise chinoise devrait produire 15.000 voitures électriques par an, dès 2020.

Cette nouvelle réjouit les anciens travailleurs de Caterpillar. Sur les 1.915 membres du personnel licenciés, il en reste 900 accompagnés par les cellules de reconversion.

Ludovic Cambier était électromécanicien chez Caterpillar. Voilà un an qu'il n'a plus mis les pieds sur le site. Alors, l'annonce de l'arrivée d'une nouvelle entreprise de production de voitures électriques le ravit : "On a un sentiment de revanche à prendre. En fait, on ne veut surtout pas que les bâtiments restent à rien. On veut faire revivre notre entreprise."

Depuis les premiers licenciements en mars 2017, plus de la moitié des travailleurs ont déjà retrouvé un emploi. Grâce aux cellules de reconversion, certains envisagent des réorientations complètes de leur carrière. D’autres doivent se former pour mettre à jour leurs compétences.

Pour Paul Louis Colon, chef de projet pour les reconversions collectives du Forem, cet investisseur chinois est une réelle opportunité : "Il est certain qu’au niveau de la cellule de reconversion, on va soutenir la réorientation et l’insertion des travailleurs qui souhaiteraient se positionner sur ce métier. Notamment à travers des processus de formations spécifiques qui pourraient être nécessaires pour se spécialiser par rapport aux fonctions demandées."

Thunder Power devrait engager 650 personnes et ce à partir de 2020.