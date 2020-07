L'arbre à clous d'Herchies, un remède contre les problèmes de peau

Aujourd’hui encore, ils sont nombreux à venir accrocher un linge à l’arbre à clous d’Herchies.

Ce samedi, le journal la Province, vous emmène découvrir l’arbre à clous d’Herchies, dans l’entité de Jurbise. "Pour certains cet arbre possède un pouvoir de guérison, surtout pour les affections de peau, comme des furoncles. Les gens y attachent des linges qui ont servi à soigner des problèmes de peau. C’est assez impressionnant, il y a de tout : des mouchoirs en tissus, des slips, des soutiens-gorge,…", explique Nicolas Erculiani, journaliste à la Province.

D’après certains, on retrouvait déjà ce chêne au 17e siècle. Dans les années 50 l’arbre a dû être abattu et une jeune pousse l’a remplacé. "Mais il est aujourd’hui déjà bien grand."

L’article est à découvrir dans la Province de ce samedi 4 juillet, avec un bonus une petite vidéo sur le site internet où l’on découvre une chanson créée par un poète du 18e siècle.