L’Aquascope de Virelles accueille un second couple de cigognes blanches

Fin février, le couple habituel de cigognes était de retour sur le site de l’Aquascope de Virelles mais une tempête a fait tomber leur nid au sol. Très vite, les grands oiseaux se sont mis à le reconstruire en partant de zéro. Les gestionnaires de la réserve naturelle ont été impressionnés de voir à quelle vitesse le duo a pu bâtir cet ouvrage, sans se laisser décourager par la pluie, le vent ou la neige. Et aussi de constater que la couvaison a ensuite démarré sans tarder.



Ce 28 avril 2020, des cigogneaux sont nés. Il y en a peut-être trois : le nombre sera confirmé dans les tout prochains jours. Jusqu’en 2019, ce couple était le seul à nicher à l’état sauvage en Wallonie.



Mais depuis trois semaines, les observations de cigognes blanches se multiplient près de l’étang. Et ce couple nicheur reçoit de temps en temps la visite d’un à cinq autres individus qui survolent leur nid. Les plus hardis tentent même de se poser dans les arbres à proximité immédiate. Ce qui ne manque pas d’occasionner quelques courses-poursuites, le mâle nicheur veillant à garder son territoire.



C’est ainsi que, le vendredi 17 avril, un couple de cigognes en parade est signalé par un Virellois, à la limite ouest de la réserve naturelle, près de la route de Froidchapelle. Et, dès le lendemain, ce deuxième couple semblait bien avoir pris possession du tronc d’un vieux peuplier. Là aussi, la couvaison devrait démarrer rapidement pour une durée d’un mois. Les jeunes resteront ensuite au nid deux mois avant de s’émanciper.



Vous pourrez suivre cette aventure en images dans la prochaine émission du Jardin extraordinaire, le dimanche 3 mai sur La Une, à 20h20. Pour la quatrième semaine consécutive depuis le confinement, Tanguy Dumortier a convié les téléspectateurs à réaliser une émission spéciale et à lui envoyer des images de la nature qui nous entoure. C’est ainsi qu’Anne Sansdrap de l’Aquascope Virelles a proposé le sujet à Tanguy qui est un peu le parrain de ces cigognes puisque les premières plateformes artificielles ont été posées en 2015 avec son aide.



Durant les trois mois à venir, de petites vidéos viendront aussi alimenter la chaîne YouTube de l’Aquascope pour ne rien rater de la couvaison, de la naissance des jeunes et de leur préparation à l’émancipation.