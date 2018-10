L'application "Too good to go" permet d'acheter des invendus moins chers à Charleroi aussi

"Too Good To Go", qu'on pourrait traduire par "Trop Bon pour Jeter", est enfin disponible en Wallonie. Après avoir été lancée au mois de mars en Flandre et cet été à Bruxelles, cette application de lutte contre le gaspillage alimentaire permet aux consommateurs d'acheter, généralement pour la moitié du prix, les invendus d'un resto ou d'un supermarché participant. Et elle permet donc aussi aux commerçants de moins jeter.

Sally Thonon, gérante de la pâtisserie bio les "Tartes vertes" à Marcinelle, participe à l'expérience : "J’ai une dame qui est venue la semaine passée : elle avait fait 20km pour venir jusqu’ici. J’ai été bien surprise. Les gens doivent avoir l’application sur leur téléphone ou sur leur PC. Et moi le matin, je mets le nombre de portions que j’ai à vendre et les gens savent qu’il y a autant de portions à vendre aujourd’hui. Donc, ils font l’achat d’une portion qu’ils viennent chercher après la fermeture. Les gens doivent arriver avec leur récipient parce que je ne fournis pas les boîtes. Donc j’ai un client qui est arrivé avec la grande platine de son four. Il était content et moi aussi."

Et comme le fait remarquer Sally, ce n’est que du bénéfice en fait. Un bénéfice oui, sauf si le client a une envie particulière. Car, comme il s'agit d'invendus, les produits ne sont pas spécifiés à l’avance et le contenu du panier reste une surprise jusqu'à ce que l'utilisateur vienne le chercher.