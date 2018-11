L'application Batra pour mieux connaître ce que contiennent les produits alimentaires

Une nouvelle application numérique va faire assurément plaisir à ceux et celles qui souhaitent s'informer sur la nature des aliments qui se trouvent dans le commerce et la grande distribution.

C’est une asbl de Charleroi, baptisée Aktina, qui vient de lancer cette application que l'on peut charger sur son smartphone et qui permet de lire les codes-barres se trouvant sur les emballages. L'application inventée par cette association s'appelle Batra et il y a un site web qui vous explique tout.

Trop souvent, la composition de ce qui se trouve dans une bouteille de jus d'orange ou une boite de cornflakes est vraiment écrit en tout petit. Et il faut encore le décoder. Alors, l'application permet à ceux et celles qui la téléchargent de connaître les ingrédients du produit grâce à une fiche qu’ils peuvent lire sur leur smartphone.

Cédric Lionnet, l'un des responsables de l'asbl Aktina, explique encore : "On sait exactement ce qui est écrit avec la fiche du nutriscope. Donc on sait si ce produit est moyen ou bon pour la santé. On voit son niveau d’énergie et, en même temps, les nutriments. Avec ces données écrites beaucoup plus clairement, déjà, une personne qui ne sait pas lire correctement peut mieux voir les étiquettes. Ensuite, si je suis allergique au gluten ou au lactose, je vais simplement cocher deux cases dans mon profil et puis, dès que je scannerai un produit contenant du lactose ou du gluten, j’aurai une alerte au préalable me disant attention ce produit contient quelque chose qui n’est pas bon pour votre santé."

Enfin, si vraiment l’utilisateur ne sait pas lire la fiche, le système dispose d'un lecteur automatique qu’il suffit d'écouter.

Cela peut servir également aux personnes qui ne parlent pas la langue écrite sur la boite de l'aliment puisque Batra est aussi un traducteur.