L'Albatros : un resto ambulant qui va à la rencontre des démunis de Tournai

Les nuits sont plus froides, une période compliquée pour les plus démunis. A Tournai, depuis sept ans, les SDF et les personnes précarisées peuvent compter sur l’Albatros. Un véhicule multifonctionnel de la Croix-Rouge qui se pose chaque soir de l’hiver dans le quartier de la gare. A son bord, des bénévoles, un repas et de la soupe chaude.

Ce lundi soir, c’était la toute première sortie de l’hiver pour l’Albatros. A l’intérieur, Marcel et les autres bénévoles s’activent. Leur mission : préparer quelques dizaines de tartines. "Jambon, fromage, salade de viande… Et moi je chauffe la soupe, qui est faite maison". Autour du véhicule, le repas du jour est servi, et comme dessert, "une petite orange… Et si j’ai assez je repasse après avec des pommes", détaille une aidante.

Et pour cette première soirée de distribution de l’hiver, il y a déjà beaucoup de boulot. Pas de quoi rassurer Brigitte Père, la présidente de la Croix Rouge de Tournai : "Ce qui nous fait peur c’est de voir autant de monde ce premier jour. Et en plus on est au début du mois. A partir du 10, 15 novembre, ça va aller crescendo jusqu’à la fin du mois".

Les jours de grosse affluence, une cinquantaine de personnes sollicitent l’aide de l’Albatros. Stéphane a connu la descente aux enfers après avoir perdu son job. L’aide de la Croix-Rouge est, pour lui, plus que nécessaire : "C’est un besoin. Moi je suis diabétique, je ne mange pas à ma faim tous les jours. Et donc, si l’Albatros n’existait pas… Voilà, quoi".

Malgré les difficultés, l’ambiance est conviviale nous assure Benjamin, un autre bénéficiaire : "On s’entraide tous en fait. Et c’est ça qui est bien, c’est d’être solidaires, quoi".

L’Albatros reviendra. Même heure, même endroit, tous les soirs de l’hiver. Des sorties quotidiennes même pendant les fêtes où l’Albatros servira des repas un peu particuliers.

Infos sur le site de la Croix-Rouge