L'aire autoroutière de Tournai (E42) enregistre le plus haut taux de criminalité de Wallonie

C'est l'aire de repos où il y a le plus de criminalité en Wallonie, et elle se trouve en Hainaut. Il s'agit de celle de Tournai, sur l'autoroute E42, si on en croit les chiffres publiés ce jour par Sudpresse. Selon le quotidien, les forces de l'ordre ont enregistré l'année dernière 143 faits. C'est un peu moins que l'année précédente,

mais ça la place quand même en première position, devant celle de Jemeppe-sur-Sambre, de Soumagne. En 4ème place, on trouve celle de Mons, et puis celle de Le Roeulx. Les faits commis sont essentiellement des vols et extorsions, le manque de respect de la législation belge par des personnes étrangères, et enfin, les dégradations.