L'Affiche belge développe des paysages de Belgique en posters et cartes postales

Il y a quelques mois, Antoine et François, deux Carolos, ont lancé l’Affiche belge. L’entreprise des deux graphistes propose des posters et cartes postales 100% made in Belgium : la conception, la fabrication et même les paysages sont belges ! Il ne s’agit pas ici des vieilles cartes postales classiques. Mais bien d’un design moderne.

Depuis quelques mois les Carolos Antoine et François ont lancé l’Affiche belge, une entreprise de posters et cartes postales représentant des paysages et villes belges. "Le concept vient de France où il est déjà bien implanté. Mais en Belgique, il n’y avait pas d’entreprise de cartes postales et posters", précise Anne-Camille Chapelle, journaliste à la Nouvelle Gazette Charleroi. "François et Antoine sont tous les deux graphistes. Ils ont lancé l’idée en Belgique car la diversité des paysages n’est pas assez représentée."

Leurs réalisations sont des posters de tourisme, "cela ressemble à des bandes dessinées. C’est moderne et très coloré. Les affiches représentent une région, une ville avec ses attributs. Il y a deux formats : poster ou carte postale."

Plusieurs villes et régions sont déjà représentées : la côte belge avec La Pane ou Knokke, Mons, la butte du lion à Waterloo. "Et maintenant, il y a aussi la région de Charleroi Car ils en avaient marre d’entendre dire qu’il n’y avait rien de beau dans leur ville. Le but de François et Antoine est de pouvoir faire un tour de Belgique avec leurs réalisations."

