L'aéroport de Charleroi plongé dans le noir: impact à prévoir sur les vols

Un incident s'est produit dans la salle haute tension de l'aéroport de Charleroi ce lundi vers midi. Cela a provoqué une surchauffe et l'arrêt des systèmes électriques.



Les activités de l'aéroport tournent donc au ralenti, notamment pour l'enregistrement des passagers ou le système de récupération des bagages.



Le porte-parole de l'aéroport nous a confirmé, vers 13h00, que le système redémarre petit à petit et que l'aéroport n'est pas à l'arrêt. Mais cette situation aura certainement des répercussions sur les vols et des retards sont donc à prévoir.