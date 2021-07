L’aéroport de Charleroi a renoué avec une hausse de sa fréquentation en juin

Après des mois au cours desquels le secteur aérien mondial a connu une baisse significative de son trafic, Brussels South Charleroi Airport (BSCA) a enregistré une légère hausse de sa fréquentation en juin 2021. Selon un communiqué, 256.355 voyageurs ont foulé le tarmac de l’aéroport de Bruxelles-Charleroi ce mois-là. Il est toutefois précisé que, bien que ces chiffres soient encourageants, il n’en demeure pas moins que l’aéroport a connu une baisse de 66% de sa fréquentation au regard des résultats de juin 2019.



Alors que les premiers départs en vacances ont principalement eu lieu la deuxième quinzaine du mois de juin, les tableaux d’affichage du terminal ont vu le nombre de destinations croître progressivement pour atteindre une moyenne de 140 vols quotidiens cet été, dont 70 dans le sens des départs. Plus de 200 destinations sont aujourd’hui accessibles au départ de Brussels South Charleroi Airport et 90% de la capacité offerte en 2019 est assurée cette année.



Le top cinq des pays de destination en juin était composé de l’Espagne, l’Italie, la France, le Maroc et la Grèce.



Cet été, huit nouvelles routes ont été inaugurées au départ de Brussels South Charleroi Airport.