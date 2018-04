L'aéroport de Charleroi a connu un bon de 8% du nombre de passagers enregistrés en mars

Au classement des destinations les plus demandées, on retrouve en première position l’Italie, suivie par l’Espagne, la France et le Maroc. Notons que ces bons chiffres s’inscrivent dans une tendance générale très positive, marquée régulièrement par de nouveaux records.

Ces derniers temps, les bonnes nouvelles se sont en effet multipliées. Il y a notamment eu l’ouverture d’une route vers Malte par Ryanair, la reprise des vols d’Air Corsica vers Ajaccio et Bastia, sans oublier l’arrivée des vols long-courriers dès ce 30 avril avec le lancement officiel de la ligne d’Air Belgium vers Hong Kong.