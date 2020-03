L'abbé Luc Lysy, doyen du Pays de Charleroi, est décédé

Le doyen de l’église catholique du Pays de Charleroi, Luc Lysy, est décédé le dimanche 29 mars à Loverval des suites d’une longue maladie. Il avait 64 ans.



Né le 27 août 1955 à Warneton, il avait été ordonné prêtre le 24 juin 1979 à Tournai. Mais c’est au pays de Charleroi qu’il a alors toujours vécu. D’abord comme vicaire à Fontaine-l’Evêque et Courcelles puis comme curé à Jumet (mais aussi à Lodelinsart, Dampremy et d’autres communes). Depuis une quinzaine d’années, il officiait à Charleroi comme doyen pour toute la région.



Luc Lysy avait toujours à cœur de rencontrer et d’échanger en profondeur avec les acteurs et actrices de différents mondes (enseignement, santé, politique, culture, économie…) ainsi que de multiples associations. Il savait saisir avec finesse et pertinence les grands enjeux à la fois de la vie sociale et de la vie ecclésiale sans jamais les séparer. Il menait une vie simple dont il maîtrisait mal les aspects pratiques.



L’Abbé Luc Lysy sera inhumé ce vendredi 3 avril à 11h00 dans les conditions de stricte intimité comme y obligent les mesures de confinement actuellement décrétées.