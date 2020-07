L'Abbaye de Bonne-Espérance, un bijou architectural à découvrir cet été

Durant l’été, l’Abbaye de Bonne-Espérance à Vellereille-les-Brayeux est accessible aux visiteurs. L’occasion de découvrir ce petit joyau architectural fondé en 1130 et parfaitement conservé. Dans une chronique dans Paris-Match, Florence Pirard de l’Agence Wallonne du Patrimoine, dévoile les secrets de ce bâtiment devenu une école.

Durant tout l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

Chaque semaine Paris-Match propose des chroniques sur les trésors wallons. Cette semaine, Florence Pirard de l’AWAP s’est penchée sur l’Abbaye de Bonne-Espérance. "Elle existe depuis bientôt 900 ans puisqu’elle a été fondée en 1130 par des moines. Ils se sont installés dans une région assez inhospitalière, mais qui l’ont transformée en lieu très agréable", détaille l’autrice de l’article. Cette abbaye est un bijou d’architecture. "Quand elle a été supprimée en 1790 à la révolution française, elle a été conservée et pas démolie comme d’autres sites de la région. On peut donc toujours voir le site dans son ensemble : avec une cour d’honneur majestueuse entourée des jardins à la française, un cloître du XIIIe siècle, un réfectoire où les moines mangeaient et où les élèves mangent car c’est une école." Autre espace à ne pas manquer : l’ancienne église abbatiale. "Elle a été construite par Laurent-Benoît Dewez au XVIIIe siècle. C’est un architecte de renom qui a également construit le château de Seneffe."

Tout le monde ne le sait pas, mais on peut visiter l’abbaye durant la saison estivale. "Pour cela il suffit de prendre contact avec les organisateurs. Et en plus, tous les dimanches des visites guidées sont organisées et on peut découvrir le CHASH, le Centre d’Histoire et d’Art Sacré en Hainaut." La visite peut se terminer avec une dégustation de produits du terroir dans le moulin de l’abbaye.

Envie de découvrir ce joyau ? Retrouvez toutes les informations dans Paris-Match de cette semaine.