Kendji Girac, Henri PFR, Kid Noize et d'autres attendus au festival Scène sur Sambre fin août

Bien que de nombreuses incertitudes planent encore sur l’évolution de la crise sanitaire, les organisateurs du festival Scène sur Sambre veulent rester optimistes et espèrent pouvoir relancer cette manifestation en 2021. Pour eux, un planning avancé de la vaccination et l’évolution générale des stratégies de testing permettent d’entretenir un réel espoir de retrouver les festivaliers à la fin du mois d’août. Et de revivre de grands moments festifs à proximité des ruines de l’Abbaye d’Aulne à Gozée.



Dans ce cadre, ils sont également très satisfaits de pouvoir annoncer les premiers noms de l’affiche : Alex Germys, Kid Noize et Henri PFR le vendredi 27, 4 Keus, Maes et RK le 28 août et, pour le 29 août : Noé Preszow, Videoclub, Caravan Palace, Kendji Girac ainsi que d’autres surprises à venir.



Mais, alors que l’équipe organisatrice communique sur un début de programmation des concerts, elle ajoute toutefois que, par prudence, la billetterie n’est pas encore accessible mais qu’elle le sera dès que des informations plus concrètes pourront être fournies.