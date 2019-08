Kela Canka, de l'Albanie à Mons, un voyage avec la musique pour seul bagage

L’accueil en Belgique

Kela et sa fille Anna - © RTBF

Jeune talent, Kela est encouragée par sa famille mais la séparation est douloureuse. Le séjour en Italie se déroule bien mais quelques années plus tard, la jeune fille revient au pays. Kela y trouve le chaos, l’anarchie et la violence. " Il y avait des cadavres dans les rues… ". Grâce à des amis musiciens installés en Belgique, elle décide de tenter sa chance et s’installe à Namur. Sans papiers ni argent, les jeunes musiciens albanais font la manche pour survivre. Le chemin sera compliqué pour obtenir des papiers et un permis de travail mais de fil en aiguille, Kela parvient à s’installer durablement en Belgique. D’abord engagée à l’Orchestre national, elle intègre l’ORCW (Orchestre Royale de Chambre de Wallonie) en 2012. Aujourd’hui, elle possède la nationalité belge mais elle se définit comme une " habitante du monde ". De son passé difficile, elle retient surtout les mains tendues. " Ça n’a pas été facile mais je ne raconte pas tout, ça ne sert à rien… " conclut-elle.