Kain: nouvelle écluse après 3 ans de travaux

L’écluse de Kain dispose d'un tout nouveau barrage.

Dans la vie... Il faut toujours disposer d'un plan A et d'un plan B.

C'est désormais pareil pour le tout nouveau barrage de Kain. Après 3 ans de travaux, le barrage dispose désormais de deux vannes pour contrôler le débit de l'eau. En cas de grosse crue, si l'une des deux vannes cède, l'autre prend le relais.

Ce n'était pas le cas du précédent barrage. Il datait de 1920, quasiment 100 ans. D'ailleurs un peu plus loin le long de l'Escaut, à Hérinnes à Pecq, on va aussi construire un nouveau barrage. Pour les mêmes raisons de sécurité.

Production d'électricité et pique-niques

Le nouveau barrage dispose d'une centrale hydroélectrique. La force de l'eau va non seulement permettre à l’écluse de fonctionner en autonomie, mais aussi d'alimenter en électricité une centaine de maisons.

Après 3 ans de travaux, les promeneurs vont aussi pouvoir enfin réinvestir les lieux.

Il sera entre autre possible de pique-niquer quasiment au milieu du barrage de Kain. Le Ravel a été aussi réaménagé. Des tilleuls ont été plantés.