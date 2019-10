Jurbise en lice pour l'arbre de l'année

Vous pouvez voter pour l'arbre belge le plus remarquable de l'année 2019. Et parmi les arbres sélectionnés

2 sont en Hainaut: il y a le chêne à clous d'Herchies près de Jurbise et le hêtre pourpre du parc communal du Châtelet. Vous avez jusque fin octobre pour voter sur le le site www.arbredelannee.be

La commune de l'arbre lauréat recevra 2.500 euros de la Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats. De l'argent pour offrir à cet arbre les soins d'un arboriste, des abords agréables et un petit coup de pub.