Jurbise : des riverains de la route d'Ath ne veulent pas d'un supermarché "dans leur jardin"

Un magasin Aldi de 2000 mètres carrés et un parking de 90 places, c’est le projet qui pourrait bientôt voir le jour le long de la route d’Ath à hauteur du village d’Erbisoeul (Jurbise). Depuis début décembre, une enquête publique est en cours. Elle se clôture le 19 décembre à 15h.

Des riverains comptent bien en profiter pour se faire entendre. Pour eux pas question de voir une grande surface s’implanter à cet endroit, en plein milieu des habitations. Il faut dire que pour construire ce magasin, cinq maisons devront être rasées le long de cet axe très fréquenté.

"Des camions à 5 mètres de la fenêtre de notre chambre"

"Je ne comprends pas comment on peut envisager construire un supermarché à cet endroit, peste Arnaud Dubois, riverain du projet. Demain si le projet se concrétise, nous aurons des camions de livraison qui passeront à 5 mètres de la fenêtre de notre chambre. La route d’Ath provoque déjà pas mal de nuisances, mais ce n’est pas une raison pour en ajouter. On n’aurait pas été contre un petit commerce, mais une grande surface de cette ampleur, c’est non. D’autant que le long de cette route à Jurbise il y a déjà un Lidl, un Delhaize et un Intermarché."

Pour défendre leur cause, des riverains ont décidé de faire appel à un avocat et de sensibiliser leur voisinage. Du côté de la commune, la bourgmestre Jacqueline Galant ne se prononce pas "tant que l’enquête publique est en cours." Une fois celle ci terminée, ce sera à la Région wallonne d’émettre un avis avant que la Commune se positionne.

Pour sa part, Aldi ne cache pas être séduit par l’emplacement du projet "sur une route très fréquentée". Selon nos informations, ce nouveau magasin Aldi à Jurbise entraînerait la fermeture de l’actuel supermarché situé à Lens, quelques kilomètres plus loin.