Jurbise: à cheval pour collecter les sapins

Depuis quelques années, certaines communes reviennent à la tradition des chevaux de trait. Et c'est une première à Jurbise depuis ce lundi. "Les gens viennent vers nous facilement et s'intéressent au cheval" nous explique Océane Belot de l'ASBL Les Attelages du Bois Vignol de Soignies, "je suis avec mon cheval Victoire pour la journée, c'est très convivial et forcément non polluant. Notre ASBL ne s'occupe pas seulement de ramasser des sapins mais aussi des déchets, de nettoyer également et d'entretenir le RAVel. Autant d'activités que l'on mène aisément avec nos chevaux de trait, de race comtoise."

Et hop...les sapins valsent dans la remorque de l'attelage - © RTBF

Gilson habite Masnuy depuis "58 ans et je n'ai jamais vu cela" nous dit-il alors que le cheval passe devant chez lui. Un peu plus loin, Marie-Claire est ravie : "nous venons d'emménager il y a 2 mois et rien n'était organisé là où on habitait. C'est très sympathique et écologique comme initiative." Pour Joël Desoignies, responsable de la propreté des voieries et des cimetières, "c'est déjà un beau succès alors que c'est la première fois. D'habitude, il n'est pas rare de retrouver des sapins abandonnés dans des fossés, un bois ou jeté comme ça, c'est nickel de proposer ça et comme j'aime les chevaux, tout va bien." Les sapins collectés serviront à l'organisation d'un grand feu dans quelques jours dans la région de Soignies.