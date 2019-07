Jumet va vivre au rythme de la Madeleine à partir de ce vendredi

2.000 marcheurs et pèlerins, 150 cavaliers, 50 fanfares : ce dimanche 21 juillet 2019, Jumet va vivre au rythme de la Madeleine. Cette procession religieuse, qui remonte à plus de 600 ans, a été reconnue patrimoine immatériel de l’humanité par l’Unesco, en 2012, avec d’autres marches de l’entre-Sambre-et-Meuse.



Jean-Pierre Staumont est président de la commission de folklore de la Madeleine et explique le principe de ce " Tour de la Madeleine " : "C’est un parcours de 22 km à travers Roux, Courcelles, Viesville, Thiméon, Gosselies pour rentrer à Jumet vers 12h00-12h30. C’est une marche folklorique à l’instar des marches de l’entre-Sambre-et-Meuse. Il en existe entre 80 et 100 dans cette région-là. Géographiquement parlant, Jumet ne fait pas partie de l’entre-Sambre-et-Meuse mais, par analogie, c’est aussi une marche folklorique qui a ses spécificités par rapport aux autres. Les sociétés qui participent, il y en a 46, font partie, au niveau historique, d’un ensemble d’événements qui se sont déroulés et qui ont un rapport de près ou de loin avec Jumet ou avec l’histoire locale voire même l’histoire nationale. Les marches de l’entre-Sambre-et-Meuse présentent des groupes du premier et du second empire, ce qui n’est pas du tout le cas à Jumet. Il y a des sociétés du premier empire mais ce n’est pas la majorité."



Mais la Madeleine ce n’est pas uniquement le Tour. Les festivités débutent ce vendredi 19 et se poursuivront jusqu’au jeudi 25. On notera notamment les concerts d’Alec Mansion et de Philippe Lafontaine mardi soir, le 23 juillet, à 21h00 sur la place Francq à Jumet.