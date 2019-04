Jumet : une formation en logistique pour les élèves de l'enseignement technique

Une formation en logistique va être lancée à l’Athénée Orsini Dewerpe à Jumet. Deux autres établissements, un liégeois et un bruxellois, participent également à ce projet pilote. Projet qui se fait en concertation avec les acteurs d'un secteur très présent dans la région de Charleroi.



L’objectif est de proposer aux élèves de quatrième technique de qualification une formation complète étalée sur trois ans. Jean-Christian Sombreffe le préfet des études explique : "Les unités de formation sont différentes : il y a des formations très concrètes de clarkistes par exemple qui seront intégrées aux processus de formation et puis il y a des éléments de formation plus théoriques comme la gestion des programmes informatiques très spécifiques qui permettent de gérer les stocks."



Ces dernières années, le secteur s’est fortement développé notamment suite au boom des ventes sur internet et les colis que vous recevez directement dans votre boite aux lettres. Des paquets qu’il faut gérer, préparer et envoyer. De nombreuses entreprises se sont installées à Bruxelles, à Liège et dans le Hainaut à Courcelles et dans la région du Centre notamment.



Jacques Moyson, expert en logistique, justifie : "Evidemment, ce sont des régions qui s’intègrent dans un cadre qui est européen et nous sommes vraiment au cœur même de ce qu’on appelle les grands flux commerciaux à travers toute l’Europe et donc notre position géographique est véritablement exceptionnelle. Et c’est la raison pour laquelle il faut absolument développer nos compétences en logistique dès le secondaire technique".



En 2018, environ 3000 offres d’emplois dans la logistique ont été recensés. Quant à la formation en logistique et transport, elle débutera dès la rentrée prochaine à l’athénée Orsini Dewerpe à Jumet.