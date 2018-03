Jumet: une charte contre le harcèlement à l'athénée royal Orsini Dewerpe

Comment lutter contre le harcèlement chez les jeunes ? C’est une problématique qui touche bon nombre d'établissements scolaires.

Et, à l'Athénée Royal Orsini Dewerpe de Jumet, les élèves ont dessiné sur leur main quatre points qui constituent une manière de se rappeler leur engagement. Car ils ont tous signé une charte avec quatre objectifs.

Ne pas prendre part au harcèlement, oser en parler autour de soi, n’exclure personne et prendre la défense des éventuelles victimes : voilà le contenu de la charte. Quatre points très importants selon Yacer, élève de quatrième, surtout depuis l’émergence des réseaux sociaux : "Je vois des personnes qui se font insulter. Ca va m’inciter à contredire les gens. Même d’aller directement parler à la personne et lui demander si ça va. Si elle reçoit des insultes toute la journée sur des réseaux sociaux, ça doit vraiment être dur pour la personne. Je ne réalisais pas que ça faisait si mal en fait."

Une sensibilisation qui passe aussi par un message clair et adapté à l’âge de ces ados. Bref l’essence du métier de prof selon Maxime Cocu, professeur d’histoire et coordinateur du projet : "C’est un peu le travail de l’enseignant, c’est-à-dire de vulgariser un petit peu son savoir en simplifiant et en essayant de bien leur faire comprendre ce phénomène."

Reste qu’une semaine, c’est évidemment un délai très court mais ce n’est qu’un début pour Frédéric Brogniez, proviseur à l’initiative du projet : "En signant ce document, ils se sont fait acteurs. Mais c’est quelque chose qui doit être constamment réactivé et donc, oui, il y aura encore d’autres actions. Et, vraisemblablement, on va peut-être pérenniser cette semaine qui, peut-être, l’an prochain prendra une autre forme."

L’athénée se dit prêt à collaborer et à aider les autres écoles qui voudraient, comme elle, se lancer dans la lutte contre le harcèlement.