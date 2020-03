Jumet : un nouveau site pour l'entreprise de vaccins Univercells qui se dit prête face au covid-19

L’entreprise Univercells a annoncé, ce jeudi, avoir finalisé l’acquisition à Jumet (Charleroi) d’un site industriel de 15.000 m² où elle espère, dès 2022, produire des vaccins contre la polio, la rougeole, la rubéole et la rage. Née voici quelques années, l’entreprise Univercells s’est fait connaître pour une plateforme de production de vaccins qu’elle a mise au point. Celle-ci permet la production de vaccins dans des usines de petite taille facilement disponibles. Mais Univercells souhaite également produire elle-même des vaccins. Et c’est dans cette optique qu’elle va acquérir le site de Jumet. A travers cette acquisition, favorisée par un prêt de 20 millions d’euros de la BEI, Banque Européenne d’Investissement, Univercells entend devenir un "fournisseur à long terme de vaccins essentiels et peu disponibles". La production des vaccins contre la polio, la rougeole et la rubéole sur le futur site de Jumet sera soutenue par la Fondation de Bill et Melinda Gates. Celle du vaccin contre la rage fera l’objet de subsides de la Wallonie.

Prêt pour une production de masse d’un vaccin contre le covid-19

À l’occasion de cette annonce, l’entreprise a également indiqué, sur le front de la lutte contre la pandémie actuelle, qu’elle comptait répondre à des appels d’offres en vue de développer un vaccin contre le covid-19.

Selon son CEO, Hugues Bultot, "Aujourd’hui, il y a des candidats vaccins qui s’annoncent sur le marché et il faut des entreprises qui aient la capacité de collaborer à l’avancée de ces vaccins vers ce qu’on appelle les études cliniques. Et puis, surtout, il faut anticiper sur une production en masse qui devrait intervenir assez rapidement et nous pouvons intervenir sur l’ensemble de la chaîne avec une compétence particulière pour la phase de production qui pourrait se faire sur le site de Jumet. En fait nous nous situons, dans la chaîne, après le laboratoire où des chercheurs ont identifié des candidats vaccins, dans la production de masse qui est notre marque de fabrique. Il y a aujourd’hui plus de 35 candidats annoncés et je pense que, pour la sérénité, il vaut mieux qu’il y ait quatre ou cinq vaccins différents disponibles et, aujourd’hui, on a besoin de toute la solidarité mondiale et de toutes les capacités pour effectivement, à l’horizon d’un an, avoir suffisamment de capacité de production."



L’ouverture du site de Jumet sera liée à la création de plusieurs dizaines d’emplois, a indiqué l’entreprise.