Jumet : ouverture par Univercells d’une unité de production de vaccins contre la Covid-19

Une nouvelle usine de vaccin contre la Covid-19 va ouvrir à Jumet. Ce sera dans l’entreprise Univercells. Elle produira annuellement jusqu’à 400 millions de doses pour le compte de laboratoires qui ont besoin de plus de capacité.



Hugues Bultot le patron, parie sur les besoins de production, en pleine croissance pour le moment : "Même des grands du secteur, comme Johnson & Johnson, ont des problèmes de capacité de production pour servir les pays développés, ce qui est un vrai problème. Mais, en plus, on mesure mal le fait que nous sommes sept milliards sur la terre. On oublie l’Amérique du Sud, l’Afrique, l’Asie du Sud-Est. Et donc les capacités pour fournir ça n’existent pas aujourd’hui c’est évident."



Il faut donc plus de lignes de production. Et puis l’autre enjeu, c’est le prix du vaccin. Il doit diminuer pour les pays plus pauvres. La Banque Européenne d’Investissement finance la moitié de cette nouvelle usine précisément pour ça. Pour Kris Peeters le vice-président de la Banque, il faut un vaccin pour tous : "C’est possible de diminuer le coût de la production des vaccins et, dans cette situation, on peut aider, par exemple, les pays d’Afrique qui ne sont pas dans une situation pour acheter des vaccins aussi chers qu’aujourd’hui."



La nouvelle unité de Jumet produira aussi pour des plus petits laboratoires dont le vaccin est encore en phase de test. L’usine recevra son accréditation si tout va bien en septembre et une quarantaine de personnes devraient y être engagées.