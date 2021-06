Jumet : la marche folklorique du Tour de la Madeleine aura bien lieu en 2021

Le tour de la Madeleine pourra avoir lieu le 18 juillet prochain à Jumet (Charleroi). Les conditions de l’organisation des festivités seront toutefois encore strictes puisqu’il ne pourra pas y avoir de rassemblement, de buvette et de grande fête. Mais les 40 sociétés folkloriques pourront néanmoins défiler en costumes et effectuer le tour par bulles espacées.



Les prochains comités de concertation devraient apporter plus de précisions sur les conditions dans lesquelles la marche pourra se dérouler. La Madeleine, comme d'autres marches folkloriques, est reconnue au patrimoine mondial de l'Unesco.