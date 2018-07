Jumet : la Madenell à la rescousse des marcheurs de la Madeleine

La Madenell est une liqueur qui fait le plaisir des marcheurs de la Madeleine et qui connait un succès croissant. On la doit à Ingrid Berger, une éducatrice quadragénaire qui s'est lancée comme indépendante à temps complémentaire. Et semaine après semaine, sa petite entreprise grandit. Elle en est plutôt ravie : "C’est nouveau mais en même temps c’est vraiment un plaisir. C’est super chouette et agréable. Et les gens sont contents et ils apprécient. Je vois vraiment un succès. C’est une implication de vie. C’était vraiment très chouette à projeter et à organiser. Et on est arrivé à faire notre propre création. Le logo c’est parti du kiosque. Le kiosque représente bien ce que je voulais représenter avec cette bouteille. Les premiers clients de ce produit sont les Jumetois et les Carolos puis ça ira un peu plus loin. On vend en direct. J’avais principalement envie de créer ma première bouteille. Sans penser à une deuxième. Mais, très vite, je suis arrivée à me dire que ce serait bien de faire un deuxième goût. Ca germe déjà dans ma petite tête et j’aimerais bien pour 2019 tant qu’à faire."

Les festivités de la Madeleine démarrent aujourd'hui jeudi et elles dureront jusqu'au 26 juillet à Jumet.