Jugements divers dans trois dossiers à charge d'un agent immobilier de Charleroi

Le tribunal correctionnel de Charleroi a rendu son jugement mardi dans les trois dossiers à charge d'un agent immobilier, Olivier R., poursuivi pour faux, escroquerie et abus de confiance. Chacun de ces dossiers a abouti à un jugement différent.

Olivier R., un important agent immobilier de Charleroi, était poursuivi pour avoir conservé les acomptes d'acheteurs alors que les ventes avaient été annulées, soit à la suite du décès d'un vendeur, soit pour un problème urbanistique. Il était également intervenu dans la conclusion d'un dossier de vente, alors qu'il était déjà radié de l'IPI, l'institut professionnel des agents immobiliers.

Dans un premier dossier, relatif au non-remboursement d'acomptes qui lui avaient été versés, le tribunal a estimé que les faits étaient établis, mais l'a fait bénéficier de la suspension du prononcé pour une période de trois ans. Il a en revanche été acquitté dans un deuxième dossier de vente dans lequel le montant indiqué ne correspondait pas à la réalité du montant versé, en vue d'éluder une partie des frais.

Enfin, dans un troisième dossier, conclu alors que l'intéressé n'était plus agréé, le tribunal a estimé qu'il était nécessaire de lui rappeler ses obligations réglementaires: il a été condamné à six mois de prison et 3.000 euros d'amende, avec un sursis de trois ans pour la totalité de la peine.