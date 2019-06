Jours blancs: et si on en profitait pour mieux se connaître?

Les examens, c’est terminé ! Place aux fameux jours blancs. Certains en profitent pour trouver leur voie. Des animations sont données en ce moment dans les écoles pour aider les élèves de 5e et rhéto à mieux se connaître. L’opération s’appelle "t’es libre le 24 juin ?" Nous en avons suivie une à l’école Saint-Joseph, à Charleroi.

Les bienfaits de l'ennéagramme

C’est le point de départ de cette formation : l’ennéagramme. Au sol, un tapis multicolore est posé. Et dessus, plusieurs personnalités différentes. Yasmine, 17 ans, nous en explique le principe : "Il y a 9 personnalités et 3 traits de caractère de base : l’émotionnel, le rationnel et l’impulsif ", précise-t-elle. Parce que quand on est futur rhétoricien, difficile parfois de s’y retrouver.

Sophia est un peu perdue : "Il y a tellement de possibilités que je ne sais pas trop vers quoi m’orienter". Nicolas, lui, a une idée mais il veut s’informer davantage. "J’aimerais faire pompier mais je veux me trouver un plan B si ça ne marche pas ou si un accident m’oblige à trouver un autre métier."

Éviter l'échec

Car l’objectif du jour, c’est de choix raisonné et éviter de rater une 1re année suite à un problème d’orientation. Isabelle Lejeune, formatrice : "60% des jeunes échouent en 1re année. Pas parce qu’ils n’ont pas fait de test d’orientation mais parce qu’ils n’ont pas fait un choix en fonction de leur personnalité. C’est tout l’intérêt de ce genre de formation. Et c’est tout bénèf' pour tout le monde : le jeune d’abord, ses parents et la société puisqu’on sait qu’une année d’étude coûte très cher ! "

Au total, 350 jeunes auront suivi cette formation ce lundi 24 juin, dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une journée de connaissance de soi totalement gratuite à destination des 5e et 6e. D’autres formations similaires suivront. Les infos sur le site librele24juin.be.