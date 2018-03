Journées wallonnes de l'eau: des visites peu communes dans les carrières du Centre

Les journées wallonnes de l'eau débutent ce vendredi un peu partout. Durant quinze jours, une trentaine d'activités sont notamment proposées sur le bassin de la Sambre. Il y aura des balades guidées le long des cours d'eau mais aussi des visites d'ouvrages d'art comme les écluses et les stations d'épuration. Une manière de sensibiliser la population à la valeur de l'or bleu comme l’explique Donatienne de Cartier d'Yves, la coordinatrice du contrat rivière Sambre: "Il y a de plus en plus une conscientisation de la population à l’urgence de vivre autrement et de protéger notre environnement. Dans ce cadre-là, c’est l’occasion de sensibiliser les petits et les grands au pourquoi est-ce que c’est important de préserver nos cours d’eau et donc comment je peux diminuer mon impact sur le cours d’eau. Les visites de stations d’épuration sont vraiment, à ce niveau-là, quelque chose d’assez important. On ne se rend pas toujours compte de ce que devient l’eau usée qui sort de notre maison. Et puis on se rend compte qu’en fait, les stations d’épuration ont un rôle à jouer mais il n’y en a pas encore partout et elles ne purifient pas tout. Donc, la manière dont chacun vit est importante aussi pour préserver l’environnement et l’eau."

Pour mieux sensibiliser encore la population, les journées wallonnes de l’eau permettent d’accéder à des lieux insolites comme les carrières de la région du Centre. Ce sera le cas à Ecaussinnes avec la visite de l’ancienne carrière Goffart qui est une ancienne carrière de pierre bleue, remplie d’eau, et qui n’est jamais ouverte au public et qui sera donc accessible de manière exceptionnelle. Il y aura aussi des balades dans une carrière encore opérationnelle à Soignies, celle de Gauthier-Wincqz avec des explications livrées sur l’extraction de la pierre.

Et rappelons que toutes ces activités sont gratuites.