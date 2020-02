Journée sans Facebook ce vendredi: saurez-vous vous en passer?

Vous souvenez-vous de la dernière journée que vous avez passée… sans regarder Facebook ? Probablement pas. C’est la journée mondiale sans Facebook, ce 28 février. Le réseau social est un mastodonte, avec plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde, 7 millions de comptes actifs en Belgique. Mais chez nous, Facebook commence à perdre du terrain. Les jeunes s’en détournent depuis quelques années déjà. "Je ne l’utilise plus depuis 2 ou 3 ans". "C’est un réseau social de vieux", estiment ces jeunes que nous avons rencontrés.

Le problème, c’est que les "vieux" aussi commencent à déserter Facebook. Selon une étude réalisée en Belgique l’an passé, le réseau social perd du terrain dans toutes les tranches d’âge. En particulier chez les 25-52 ans. Nathan, la trentaine, a décidé de se déconnecter il y a plusieurs mois déjà : "la raison principale c’était la perte de temps, je voyais ce flux d’informations en grande partie inutiles venant de personnes qu’au final je ne connaissais pas beaucoup", admet-il.

En un an et demi, le géant bleu a perdu près de 500.000 utilisateurs réguliers. Alors, est-ce le début de la fin pour Facebook? "Je ne pense pas, ce n’est pas près d’arriver", estime Jimmy Tanghe, professeur de communication digitale au sein de la haute école en Hainaut (Helha). "Il y a quand même près de 50% d’utilisateurs qui ont entre 25 et 44 ans. Oui, certains jeunes partent sur d’autres réseaux notamment un qui d’ailleurs appartiennent à Facebook, Instagram". Instagram qui a dépassé les 3 millions d’utilisateurs en Belgique. Le groupe de Mark Zuckerberg possède aussi Messenger et Whatsapp, eux aussi très populaires chez les jeunes.