Journée mondiale du rein: les femmes plus touchées par les maladies rénales

C'est la Journée mondiale du Rein aujourd'hui et c'est aussi la Journée internationale des droits de la femme. Ce n'est donc pas un hasard si la Fondation du Rein a choisi comme thème cette année : la santé de la femme, parce que les femmes sont plus touchées par les maladies rénales. Entre 250.000 et 500.000 belges souffrent de ces maladies dont 60 % de femmes. Nous avons posé 3 questions au Docteur Frédéric Debelle, néphrologue et chef du centre de dialyse du Centre Hospitalier EpiCURA à Baudour.

Pourquoi les femmes souffrent-elles plus de maladies rénales ?

Il y a des maladies qui sont assez spécifiques chez les femmes. Parmi celles-ci, les infections urinaires. On sait qu'elles sont plus fréquentes chez les femmes avec des complications possibles qui peuvent entraîner une infection du rein et si c'est mal soigné, cela peut avoir des conséquences importantes au niveau rénal. Il y a également des maladies qu'on appelle auto-immunes, comme le lupus, où l'organisme produit des anticorps contre soi. C'est huit fois plus fréquent chez la femme, avec ici aussi des reins qui peuvent être affectés et puis il y a la grossesse qui peut se compliquer avec de l'hypertension et entraîner des conséquences importantes au niveau rénal. La future maman doit alors être étroitement suivie pour ne pas mettre en danger et sa vie et celle de l'enfant.

Pourquoi moins de femmes dans les centres de dialyse ?

Je le constate dans mon service. La tendance 60% de femmes/40 % d'hommes affectés par une maladie rénale, cette tendance s' inverse quand les patients sont obligés de recourir à la dialyse et que la maladie rénale est déjà à un stade avancé. Des femmes, et c'est encore plus vrai dans des pays où la couverture sociale est moins importante voire inexistante, renoncent à se faire soigner parce que si elles sont seules, le traitement est lourd et coûteux. Lourd parce que cela signifie en général venir au centre trois fois par semaine pendant 4 heures. On imagine aussi les problèmes d'organisation pour le boulot ou les enfants. Et quand on retrouve les femmes en dialyse, toutes les études le montrent, on a un taux de dépression beaucoup plus élevé car la femme vit plus mal cette situation au niveau psychologique aussi. Nous devons être attentifs à ces aspect-là et faire en sorte que la prise en charge soit rapide pour éviter que la situation n'empire. Il est important de souligner aussi que 20% de nos patients choisissent aujourd'hui de faire leur dialyse à domicile et pendant la nuit. Ce qui leur permet de mieux organiser leur vie, professionnelle notamment.

Pourquoi la maladie rénale est aussi appelée "maladie silencieuse"?

C'est le gros problème lié aux maladies rénales, il n'y a pas de symptômes et on en a quand la situation est déjà très avancée. Ce sont souvent des symptômes pas vraiment spécifiques comme la perte d'appétit, des nausées, des difficultés respiratoires, des jambes qui gonflent. Mais je le répète quand on en est là, il faut très souvent déjà recourir à la dialyse. IL est donc essentiel de dépister ces maladies rénales et c'est assez simple: une prise de sang et un échantillon d'urine suffisent. Dépister chez les personnes à risques qui souffrent déjà d'hypertension et de diabète car ce sont les deux causes principales de maladie rénale. Chez nous, quelque 10 000 patients doivent recourir à la dialyse ou à la greffe rénale.

Parce que la prévention et le traitement précoce des affections rénales sont primordiaux , le Centre Hospitalia EpiCURA propose des tests de dépistage gratuits ce jeudi 8 mars toute la journée à l'administration communale de Jurbise et sur le site EpiCURA à Ath. Ce sera encore le cas ce vendredi 9 mars au CPAS de Lessines.

