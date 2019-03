Journée mondiale du rein: focus sur la dialyse à Charleroi

C'est aujourd'hui la journée mondiale du rein. Et, cette année, cette journée a pour thème "le bien-être et la prévention des maladies rénales".



En Belgique, c'est le Hainaut qui détient le triste record du nombre de patients admis en dialyse pour ces pathologies. Il y a à cela des raisons socio-économiques. Serge Treille, chef du service de néphrologie pour les hôpitaux de l'ISSPC, l'Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi, le confirme : "Nos patients sont pour la plupart des patients qui sont dans une situation où le niveau économique et le niveau d’accès aux soins sont mauvais. Et donc on a à peu près le double du nombre de patients à prendre en dialyse chaque année par rapport au Brabant wallon par exemple. Les patients ont plus souvent des problèmes d’obésité et doivent être pris en charge le plus souvent pour des problèmes de diabète. Il y a la " mal-bouffe ", il y a le tabac (et vous savez que plus on est pauvre, plus on a tendance à fumer), il y a les maladies cardio-vasculaires, surtout l’hypertension. Donc on a une série de facteurs qui se cumulent et qui malheureusement mènent à la dialyse chez ces patients."



Des activités de sensibilisation et de prévention sur le rein se tiendront aujourd'hui un peu partout dans le monde et, concernant particulièrement la dialyse, dans les halls des hôpitaux Marie Curie et Vésale dans la région de Charleroi.