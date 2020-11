Journée mondiale des toilettes : celles de la gare de Tournai vont pouvoir rouvrir au public

C’est la journée mondiale des toilettes ce 19 novembre. Ne riez pas : plus de 4 milliards de personnes à travers le monde n’ont pas accès à des toilettes saines et durables, selon les Nations Unies. " 4,2 milliards de personnes vivent encore sans accès à des installations sanitaires gérées en toute sécurité. Il devient de plus en plus crucial de lutter contre la crise mondiale de l’assainissement", précisent les Nations Unies sur leur site internet. Objectif : eau et assainissement pour tous d’ici à 2030. Le thème de la Journée mondiale des toilettes 2020 est l’assainissement durable et le changement climatique.

En cette journée mondiale des toilettes, une bonne nouvelle pour les 30.000 navetteurs de la gare de Tournai. Après 2 ans de fermeture, pour cause de vandalisme, les sanitaires de la gare tournaisienne vont pouvoir rouvrir. Une convention de nettoyage a été conclue entre la SNCB et la Ville de Tournai. Du personnel communal veillera à éviter les actes de vandalisme.