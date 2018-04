Journée "Découverte de l'Astronomie" : la 6e édition

Ce samedi, c'est la 6e édition de la "Découverte de l'Astronomie". Partout en Wallonie, les 13 clubs d'astronomie de la fédération proposent au public de découvrir le ciel autrement. Un exemple ce samedi après-midi, avec l'astro club "pléiades" de Montigny-le-Tilleul, près de Charleroi. Le club a sorti les grands moyens et a déballé son matériel sur la grande pelouse de l'administration communale. "L'objectif est de faire découvrir le soleil sur toutes ses coutures, explique Grégory Gego, membre du club. Pour cela, nous avons amené plusieurs types de matériel qui permettent différentes observations. On peut notamment voir les éruptions solaires."

Plus largement, cette journée s'inscrit dans une volonté de susciter des passions, la curiosité. "De moins en moins de gens connaissent le ciel, constate Frédéric Thienpont, autre responsable du club montagnard. La pollution lumineuse des grandes villes, particulièrement intense en Belgique, empêche, la plupart du temps, d'observer le ciel convenablement. Même nous, qui avons le bon matériel, on doit s'éloigner à la campagne pour réaliser nos observations dans de bonnes conditions. C'est donc important de transmettre nos connaissances et notre passion au public."

Et après le soleil cet après-midi, place ce soir à la lune et les étoiles. Toute une série d'observations et d'activités sont proposées ce soir partout en Wallonie et, notamment à Ragnies par le club de Montigny-le-Tilleul. La liste complète se trouve sur le site de la fédération francophone : www.ffaab.be