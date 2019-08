Journaliste à la RTBF Charleroi, Isabelle Pesesse est décédée

Isabelle Pesesse est décédée à l’âge de 55 ans ce mardi 27 août des suites d’une insuffisance rénale. Elle était journaliste à la RTBF Charleroi depuis des années mais elle avait dû s’éloigner de son métier il y a quelque temps pour des raisons de santé.



Isabelle avait effectué des études en journalisme à l’IHECS, encore basé à Tournai, avant de rejoindre les rédactions régionales de RTL et, ensuite, de la RTBF.



Ses amis et collègues des sites de la RTBF de Charleroi et de Mons, n’oublieront pas ses éclats de rire, son caractère bien trempé et ses reportages qui démontraient sa sensibilité sur les sujets de la rubrique société. Ils se souviendront aussi de son écoute et de son analyse des problèmes des gens de la région de Charleroi, où elle avait élu domicile, et qui ont croisé sa route pendant de nombreuses années.



Les funérailles d’Isabelle Pesesse seront célébrées en l’église Sainte-Thérèse d’Anderlues ce samedi 31 août à 11h00.