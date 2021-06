Jolimont, Tivoli et Ambroise Paré se regroupent dans le réseau hospitalier Helora

Le Pôle hospitalier Jolimont, le CHU Tivoli, à La Louvière, et le CHU Ambroise Paré, à Mons, ont officiellement constitué leur réseau hospitalier "Helora", ont annoncé mardi les instances des trois hôpitaux. "Helora" est, selon ses instances, plus que le fruit d'un rassemblement ou d'une collaboration inter-hospitalière régionale. Il est le premier réseau intégré de Wallonie. "À terme, nos trois institutions vont fusionner pour ne faire qu'un", ont-elles indiqué.

Le nouveau réseau intégré concerne plus de 40 communes de la région de Mons, du Borinage, du Centre, de l'Ouest du Brabant Wallon et de la Thudinie. Il propose à ce bassin de soins, représentant plus de 755.000 habitants répartis sur 42 communes, une offre médicale de proximité et de haute qualité et doit permettre de maintenir sur le territoire concerné l'ensemble des agréments et des programmes de soins.

Le réseau "Helora" réunit 8 sites hospitaliers et représente, notamment, 2.900 lits et places, 57 salles d'opération, 1.222.000 consultations et 4.100 naissances par an, plus de 8.500 collaborateurs et plus de 1.200 médecins et kinésithérapeutes indépendants. La représentativité des partenaires du réseau est assurée dans chaque organe de gestion.

L'objectif annoncé à l'horizon 2030 est de construire deux nouveaux hôpitaux, un à la Louvière qui réunirait les activités du CHU Tivoli et de l'hôpital de Jolimont, un autre à Mons regroupant l'hôpital de Mons du Pôle Hospitalier Jolimont et le CHU Ambroise Paré. Les deux hôpitaux seraient d'une capacité de quelque 900 lits. Les hôpitaux périphériques à Warquignies, Lobbes et Nivelles seraient reconstruits pour pouvoir accueillir globalement 850 lits. L'hôpital de Tubize serait, quant à lui, progressivement modernisé et rénové pour accueillir des activités ambulatoires et d'hôpitaux de jour.