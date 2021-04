Jeune talent : la chanteuse carolo Nora sort son premier single "Sunday" (vidéo)

Nora, une jeune chanteuse carolo de 26 ans vient de sortir son tout premier single. L’auteure, compositrice et interprète, qui répond au nom complet de Nora Jamoulle, termine par ailleurs des études en neurolinguistique. Mais c’est une autre histoire.



Influencée par le jazz et la soul music, elle joue de sa plume et des mots en anglais ou en français. Déjà bien habituée de la scène, Nora a fait la première partie de Julien Doré au Palais des Beaux-Arts de Charleroi lors de sa tournée “Vous & Moi”. Elle a également collaboré et composé avec le duo de DJs belges Calumny, notamment pour leur tout premier single “Infinitely”. Elle a également partagé à maintes reprises la scène à leurs côtés notamment aux Francofolies de Spa et à la ferme du Biéreau.



La jeune artiste a donc décidé de se lancer après avoir écrit des chansons pour elle toute seule pendant des années. Et son premier essai semble très réussi : la chanson s’appelle " Sunday ".



Nora nous a expliqué comment l’inspiration lui est venue : " La chanson s’appelle " Dimanche ", donc " Sunday " et je l’ai écrite un dimanche en fait. C’est un petit peu venu naturellement. Je me suis laissée emporter et cette chanson est sortie un peu toute seule en quinze minutes, une demi-heure. Je l’ai écrite et j’avais juste envie d’expliquer ce genre d’amour qu’on attend un dimanche où on se rend compte en fait que l’on tombe amoureuse de quelqu’un mais qu’on n’ose pas encore se dire que c’est ça et qu’il faut que j’y aille et que je vais me lancer. Et j’ai la chance d’avoir un grand frère qui joue de la guitare. J’ai été le voir en lui disant que j’avais cette chanson que je n’arrivais pas moi-même à mettre en musique, ce qui est très rare puisque je commence toujours par la guitare et le piano et, du coup, il m’a aidée à mettre cette chanson en musique et voilà. En fait, ma musique, mes chansons, c’est mon journal intime. J’écris tout ce que je pense et tout ce que je ressens. J’ai un petit carnet que j’appelle mon dépotoir à sentiments et c’est là-dedans que j’écris tout. Mais, du coup, je suis déjà en train de préparer un deuxième single qui sortira fin mai. Et j’en prépare aussi un troisième mais j’essaie de ne pas en dire trop. "



La chanson Sunday est présente sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez suivre l’actualité de Nora sur les réseaux sociaux.