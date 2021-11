Jemappes : un projet d’aire d’accueil pour les gens du voyage divise

Un projet d’aire d’accueil crée des remous à Jemappes. La Ville de Mons a annoncé son intention d’aménager 50 emplacements derrière le Mediamarkt de Jemappes pour accueillir les gens du voyage. Mais cette annonce a provoqué la colère de nombreux riverains, via des posts sur Facebook. Une pétition circule aussi en ligne depuis quelques semaines désormais.

Les riverains se plaignent de ne pas avoir été prévenus : comme l’explique cette kiné de l’Avenue Wilson. "Il n’y a pas eu d’enquête publique qui a été faite, et les riverains ont été étonnés d’apprendre la nouvelle".

De nombreux riverains craignent aussi, avec plus ou moins de nuances dans leurs propos, une hausse du sentiment d’insécurité. "Ce que nous voyons d’un mauvais œil c’est d’avoir une population qui se renouvelle régulièrement, ici. Des gens qui vont s’installer, partir ailleurs. […] On ne se sentira plus en sécurité"

D’autres Jemappiens redoutent une nouvelle baisse de la qualité paysagère de Jemappes, comme l’explique cette autre habitante du quartier : "Il y a des hectares de flore et de faune, des gens qui ont mis des ruches, il y a des renards, et on veut détruire ce poumon vert".

Bref le climat est tendu entre ces habitants et les autorités publiques. Du côté de la Ville de Mons, on se montre plutôt optimiste puisqu’on constate que des discussions sont toujours en cours. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que les riverains que nous avons rencontrés étaient encore loin d’être apaisés.