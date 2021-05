Jemappes : les jeunes de la Cité du Coq filment leur quartier pour un concours de France Télévisions

"Filme ton quartier". C’est un concours organisé par France Télévisions destiné aux jeunes. À Jemappes, les habitants de la Cité du Coq se sont prêtés au jeu. Victoria Capron et Neverson y ont réalisé une séquence de 3 minutes 30 sur le thème : "avoir vingt ans aujourd’hui". Vous pouvez découvrir cette vidéo sur le site youtube.

Photographe, vidéaste et graphiste, Victoria Capron, 23 ans, habite Pipaix, loin des blocs à étages de Jemappes. Mais elle s’y intéresse, via son ami. "Neverson m’avait dit qu’il avait envie de changer les clichés qu’on pouvait avoir sur les cités et promouvoir les talents des jeunes qui y vivent. C’est ce qu’on a décidé de faire tout en montrant l’impact de la crise sanitaire sur les jeunes."

Il n’a pas lâché son rêve

Dans la vidéo, on voit un jeune regretter qu’on ne puisse plus rien faire aujourd’hui. Un autre s’exerce comme il peut au basket, malgré l’arrêt des entraînements. Il n’a pas lâché son rêve de devenir basketteur. "Le Covid nous a beaucoup pris, précise Neverson. Mais on a aussi appris sur nous-mêmes, ce qu’on veut faire, ce qu’on veut devenir. Ça nous a permis de ralentir dans nos vies, nous poser les bonnes questions."

Peu importe le résultat du concours. Victoria et Neverson sont déjà heureux d’avoir pu participer, s’exprimer et donner la parole à d’autres jeunes.