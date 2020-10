Jean-Jacques Cloquet, ex-patron de l'aéroport de Charleroi, va-t-il y revenir ?

Depuis le début du confinement en mars dernier, le secteur aérien souffre beaucoup de la crise sanitaire et des restrictions de voyages qui en découlent. L’aéroport carolo, le BSCA, n’est pas épargné et, pour affronter la crise, le management avait présenté, la semaine dernière, des mesures qui n’ont pas satisfait le gouvernement wallon.

Alors, de nombreux observateurs se posent une question : l’ex-patron du BSCA, Jean Jacques Cloquet, ne va-t-il pas abandonner les pandas de Pairi Daiza pour revenir au chevet de l’aéroport ?

Bien que surprenante, la réponse pourrait être oui.

Avant tout, il y a cette sortie du gouvernement wallon la semaine dernière : il y a urgence, il faut agir pour sauver l’aéroport de Charleroi. Et Jean-Jacques Cloquet ne dit pas le contraire : "On sait que l’aéroport est dans une situation catastrophique. Est-ce la faute de l’un ou de l’autre ? Moi je ne vais pas juger ça et je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Je dis simplement qu’il faut être préoccupé par l’avenir parce que tout le secteur aérien est en grande difficulté et, a fortiori évidemment, l’aéroport de Charleroi. Donc, c’est important que tout le monde s’en soucie."

Dire que l’homme possède des atouts est un euphémisme : Jean-Jacques Cloquet a son réseau. Il connaît du monde et pourrait user de son carnet d’adresses pour diversifier l’activité. Il est aussi, on le sait, très attaché à la région, sa région, et à son développement économique et touristique. Sans parler, bien sûr, de sa longue expérience, avec la réussite que l’on connaît, à la tête de l’aéroport. Des éléments que l’intéressé confirme en restant toutefois prudent : "C’est vrai que j’ai entendu beaucoup de bruits et, aujourd’hui, moi, ma passion et ma volonté, c’est de travailler pour ma région. Je crois que je l’ai toujours montré. Donc, voilà : je suis au à la disposition de ma région. Mais je n’ai pas de commentaire particulier."

Il n’y a donc pas de confirmation d’un retour aux affaires. Mais pas de démenti non plus. Les choses devraient sans doute s’éclaircir dans les jours à venir.