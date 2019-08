ISPPC Charleroi : le sort de Thomas Salden dans les mains de Valérie De Bue ?

On a déjà évoqué sur notre site l'affaire qui secoue actuellement l'Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi, l’ISPPC. A savoir la procédure de nomination controversée de son nouveau conseiller général : le MR Thomas Salden.



Selon le syndicat chrétien CSC, le poste aurait été taillé sur mesure pour lui au détriment de trois autres candidatures.



Le Parti Socialiste carolo s’est, lui, réuni lundi soir pour se pencher à nouveau sur la question et aurait demandé à ses représentants auprès de l’ISPPC de questionner officiellement la ministre de tutelle, MR, Valérie De Bue.



Une procédure que suivra également Ecolo via son représentant dans l'institution.



La ministre devra donc trancher et trouver une solution.