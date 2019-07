Isabelle Rectem, bien connue à Chapelle-lez-Herlaimont, victime d'un meurtre

Une personne est décédée à la suite d’échanges de coups de feu lors d’une fête entre voisins vendredi soir rue des Bleuets à Chapelle-lez-Herlaimont.

Vers 22h30, alors que la fête se déroulait dans une ambiance bon enfant, un homme a abattu son ex-compagne en pleine rue.

La victime a essuyé deux tirs, dont un à la tête, qui ne lui ont laissé aucune chance. La jeune femme, Isabelle Rectem, était bien connue à Chapelle où elle avait d’ailleurs été candidate (PS) lors des dernières élections communales.



On a appris qu’une dispute avait déjà éclaté plus tôt dans la soirée entre le tireur et la victime. L’homme, qui n’acceptait pas la rupture, a été maîtrisé par quelques personnes sur les lieux de son forfait avant l’arrivée de la police. Il devrait être entendu par le parquet de Charleroi ce lundi.